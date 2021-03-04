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Teknoloji ABD’den Türkiye’ye Mk41 VLS ambargosu
Teknoloji

ABD’den Türkiye’ye Mk41 VLS ambargosu

Türkiye'nin savunma sanayii projelerini baltalayıp engellemeye çalışan ABD'den skandal bir hamle daha geldi. ABD'nin Mark 41 Dikey Atım Sistemi (VLS) tedariki ile ilgili olarak Türkiye’ye ambargo uyguladığı öğrenildi. Mk41 VLS’ler, TCG İSTANBUL (F-515) Firkateyni için tedarik edilecekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 12:30:00 -
ABD’den Türkiye’ye Mk41 VLS ambargosu

MİLGEM Projesi’nin beşinci, İSTİF Sınıfı Firkateyn Projesi’nin ise ilk gemisi olan TCG İSTANBUL (F-515) Firkateyni, 23.01.2021 tarihinde düzenlenen tören ile denize indirilmişti. Tören kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM ana yükleniciliğinde üretilen TCG İSTANBUL Firkateyni’nde ABD üretimi Mk41 Dikey Atım Sistemi (VLS) yerine Milli Dikey Atım Sistemi (MDAS)’nin kullanılacağını açıklamıştı.

Bu kararın alınmasında, ABD tarafından Mk41 Dikey Atım Sistemi tedariki için Türkiye’ye ambargo uygulanması etkili oldu. Geliştirme faaliyetleri hızlandırılan MDAS’ın, TCG İSTANBUL Firkateyni ile birlikte ilk kez kullanılma alınması bekleniyor.

Türkiye’nin, MDAS sistemine hiçbir yabancı füzenin entegre edilmemesi ve hiçbir yerli füzenin de Mk41 gibi yabancı atım sistemlerine entegre edilmemesi gibi bir tutumu var.

Dolayısı ile Türkiye, TCG İSTANBUL Fırkateyni’nin envantere alınacağı 2023 tarihine kadar MDAS’ta kullanılacak yerli füzeleri de üretmeyi amaçlıyor. Füze alanında hem Roketsan hem de TÜBİTAK-SAGE çalışmalar gerçekleştirmekte.

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