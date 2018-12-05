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ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD'den Türkiye kritik bir ziyaret gerçekleşecek. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, 5-14 Aralık'ta Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret ederek Suriye'deki son gelişmeleri ele alacak.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:52
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 5-14 Aralık'ta Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret ederek Suriye konusunda temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jeffrey'nin Türkiye ve Ürdün ziyaretlerine Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Joel Rayburn de eşlik edecek.

Jeffrey, Türkiye'de buluşacağı liderlerle Suriye'deki son durumu ele alacak ve Türk yetkililerle "Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu" oluşturacak.

Ürdün temaslarında ise Suriye rejimi üzerindeki baskının en yüksek seviyede devam ettirilmesi konusunu ele alacak James Jeffrey, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının öngördüğü siyasi çözüme yönelik adımları Ürdünlü yetkililerle masaya yatıracak.

Jeffrey, Suriye politikasının oluşumunda görev alan ABD'li personelle de bir araya gelecek.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:52
  1. ABD
  2. James Jeffrey
  3. Suriye
  4. türkiye
  5. Anadolu Ajansı

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