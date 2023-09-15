ABD’den Türkiye'ye flaş uyarı! Tarih de verdiler! Eyvah ki ne eyvah! Başımıza bu da mı gelecekti

Akdeniz'de etkisini gösterme ihtimali olan kasırganın Libya'ya gitmesinin ardından Libya'da meydana gelen felaket herkesin tüylerini ürpertti.

Amerika'dan son yapılan uyarı ise yine herkesi buz kestirdi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından, "Amerika modeli 26 Eylül'de İstanbul'a afet boyutunda yağış verdi. Elbette değişecek. Sadece potansiyeli görün diye paylaştım..." dedi.

Bu illerimiz dikkat

Olası büyük bir felaketin İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da ciddi sorunlara neden olabileceği endişesiyle burada yaşayan vatandaşlara özel uyarı yapıldı.



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