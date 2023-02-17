ABD'den Türkiye'ye destek: Şimdi borcumuzu ödeme zamanı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkesinin bölgeye yaptığı yardımların süreceğini bildirdi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçağı Adana Havalimanı'nda karşılayan Flake, yaptığı açıklamada, Türk halkına başsağlığı diledi.

Flake, dünyanın her yerinden gelen yardımların çokluğu karşısında yüreklendiklerini belirterek, "Amerika'da Senato ve Kongre'deki arkadaşlarımla konuşurken, Türkiye'nin daha önce 5 kıtadaki facia ve felaketlerdeki yardım çabalarını anlattım. Dolayısıyla Türkiye, hakkını çoktan ödedi. Bizim de şimdi borcumuzu ödeme zamanı geldi. Amerika halkı tarafından alınmış ve finanse edilmiş malzemeleri taşıyan bu büyük uçakların gelip gittiğini görmek gerçekten beni çok cesaretlendiriyor." diye konuştu.

Bu süreçte iyileştirme aşamasına geçtiklerini anlatan Flake, Türk halkına yardım etmek için ABD olarak ne kadar gerekirse o kadar süre burada kalmaya hazır olduklarını vurguladı.

"ABD Ticaret Odası öncülüğünde yaklaşık 50 milyon dolar toplandı"

Flake, "Burada yaptığımız her şey, bütün yardımlar Türk Hükümetinin davetiyle gerçekleşiyor. Onlarla ortak olduğumuz için memnunuz. Uluslararası Göç Örgütü'yle de uzun süredir devam eden bir ortaklığımız var." dedi.

Bir gazetecinin, ülkesinden bugüne kadar ne kadar yardım yapıldığı sorusuna Flake, şu yanıtı verdi:

"ABD Hükümeti, USAID aracılığıyla 85 milyon dolarlık ilk yardımı açıkladı. Daha fazlası da yakında açıklanacak. Aynı zamanda BM aracılığıyla da yardım ediyoruz. Bunun dışında ABD Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen bağış kampanyasında yaklaşık 50 milyon dolar toplandı. Bu rakamlar, özel kişilerin ve diğer organizasyonların dışında."