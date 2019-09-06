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ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret!

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik önerilerin konuşulmasının ve iki ülke arasındaki olumsuz algının olumluya dönüşmesinin beklendiği Türkiye ziyareti, bugün İstanbul'da yapılacak görüşmelerle başlıyor.

06 Eylül 2019 Cuma 17:41
ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret!

İstanbul'a bugün Atina üzerinden gelen Bakan Ross, akşam saatlerinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda, onuruna verilecek resepsiyona katılacak. Yarın sabah ise Bakan Ross ve beraberindeki heyet, Türk ve ABD'li iş dünyasıyla görüşmelere başlayacak.

Ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Ross onuruna İstanbul'da bir yemek vermesi ve iki ülke iş dünyasının bu yemekte yer alması bekleniyor. Yemeğin akabinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu'na katılacak olan Ross, burada hem Türk hem de ABD tarafının hazırladığı yol haritası konusunda incelemelerde bulunacak ve iş dünyasıyla ikili görüşmelere devam edecek.

İstanbul temasları sonrasında pazar günü İstanbul'daki tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek olan Ross, pazartesi günü de Ankara'ya giderek bir dizi görüşmelerde bulunacak. Ankara ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmesi beklenen, Bakan Ross'un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edilmesi öngörülüyor.

Ziyaret, ekonomik ilişkilerin tekrar ivmelenmesi açısından önemli

Bakan Ross'un ziyareti, geçen yıl ağustostan sonra iki ülke arasında gerilen ekonomik ilişkilerin tekrar ivmelenmesi açısından kritik önem taşıyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının görüşmelerin ana maddesi olması öngörülürken, ABD tarafının özellikle tarımsal ürünlerin ithalatı, farmakoloji alanındaki uygulamalar, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, veri korumaya ilişkin düzenlemeler ve 5G alanında atılması gereken adımlar nedeniyle Amerikan şirketlerinin yaşadıkları zorluklar gibi konuları gündeme getirmesi bekleniyor.

ABD için Türkiye’de öne çıkan sektörlerin havacılık, enerji, sağlık ve tıbbi cihazlar, kimya ve finans olduğu belirtiliyor. Ayrıca Bakan Ross'un, Tercihli Ticaret Anlaşması da dahil olmak üzere bütün somut öneriler üzerinde duracağı düşünülüyor.

"Türkiye birçok sektörde ABD'ye ihracatını artırabilir"

TAİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD tarafı bu ziyarete çok önem veriyor. Özellikle Çin’e uygulanacak gümrük vergilerinden oluşacak ithalat potansiyelini Türkiye’den yapılacak ihracatın karşılaması son derece olası." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin hem nitelikli üretimiyle hem de düşük maliyet yapısıyla birçok sektörde Amerika’ya ihracatını artırabileceğini belirten Yalçındağ, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iki ülke arasındaki algının güçlendirilmesi hem ticareti hem de uzun vadeli yatırımları destekleyecek. Bu konuda her iki ülkenin iş dünyasının ve devlet görevlilerinin hızla aksiyon alması gerekiyor. Amerikan tarafının dikkat çektiği bir diğer konu da iki ülke arasındaki lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılması. Bunun özellikle Amerika’nın Türkiye’ye daha yüksek miktarda ihraç etmeyi planladığı LNG ticareti için önemli olduğu düşünülüyor." dedi.

"Ziyaretin Türkiye-ABD ticaret hacmini yeni bir boyuta ulaştıraması bekleniyor"

Yalçındağ, Türkiye'deki ABD'li şirketlerin de ziyaretten dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada faaliyette olan bin 400 şirket var. Bunların 60 tanesinin bölgesel merkezleri burada. Dolayısıyla hepsi bu toplantıya çok önem veriyorlar. Ross’un Türkiye ziyaret çok anlamlı. Geçen nisan ayında ABD'deki 37. TAİK-ATC konferansının kapanış konuşmasında Trump'ın damadı ve Kıdemli Başdanışmanı Jared Kushner 'Türkiye'de bizim keşfedemediğimiz çok büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Ve bu potansiyelle artık bizim tanışmamız lazım' demişti. Bu sözler çok önemli. Ziyaretin esas amacı stratejik ortaklık lafının sadece lafta kalması değil, Türk-ABD ticaret hacmini yeni bir boyuta ulaştırmaktır."

ABD'li şirketler yol haritasını sundu

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyareti öncesi Türkiye'de yatırımı bulunan ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileri, ABD-Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkı sunmak için bir araya gelmiş ve bu hedef doğrultusunda beklentiler masaya yatırılmıştı.

ABD merkezli Türkiye’de yatırımı bulunan şirketlerin söz konusu toplantıda aktardığı beklentilerden bazıları, Türkiye’deki yatırım fırsatları hakkında farkındalık oluşturmak için İstanbul’da global yöneticilerin katılımıyla Türkiye Yatırım Konferansı yapılması, eyalet ticaret odalarıyla temaslar düzenlenmesi, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması ya da serbest ticaret anlaşması imzalanması, Amerika ile Türkiye arasında olan geçerli çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının gözden geçirilerek revize edilmesi, Türk start-up ve KOBİ’lerinin Amerikan şirketlerinin satış kanallarına entegre olması için çalışmalar yapılarak global tedarik zincirindeki yerlerinin güçlendirilmesi, tüm yasal ve yönetsel düzenlemelerin kamu-özel sektör istişare mekanizması ile uygulamaya alınması ve öngörülebilirliğin sağlanması şeklinde öne çıktı.

Ayrıca G20 zirvesinden sonra TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD Başkanı Donald Trump’a bir mektup göndermiş ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılması konusunda ABD Başkanı Trump’ın aldığı inisiyatiften dolayı iki ülke iş dünyasının memnuniyetini dile getirmiş, bu konuda Boston Consulting Group (BCG) danışmanlık şirketine bir yol haritası yapılması konusunda çalışma başlattıklarını yazmıştı. Bunun üzerine ağustos ayının ilk haftasında Wilbur Ross, Yalçındağ’ı telefonla arayarak bu rapor hakkında detay bilgi istemişti.

Bakan Ross daha sonra Yalçındağ’ı 29 Ağustos'ta Washington’a davet etmişti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:41
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. Mehmet Ali Yalçındağ
  6. Donald Trump
  7. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
  8. Türkiye-ABD İş Konseyi

YORUM YAZ

  • AkitAkit33 dk önce
    Sanırım kafayı yedin bu gagurlar hani bi,im hep düşmanımızdı yahudi sever abd şimdi turkiyenin düşmanı olmaktan vazgeçip bize para mi getirdi siyonu

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