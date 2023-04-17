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Dünya ABD'den Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye hava indirmesi! İstihbaratı aldılar...
Dünya

ABD'den Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye hava indirmesi! İstihbaratı aldılar...

Yeniakit Publisher
2023-04-17 14:56:00 -
ABD'den Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye hava indirmesi! İstihbaratı aldılar...

ABD'den Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye hava indirmesinde bulunarak operasyon gerçekleştirdi.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ'e yönelik hava destekli bir indirme operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ'in ülkedeki üst düzey yetkililerinden birinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "helikopter destekli indirme operasyonunda hedef alınan DAEŞ'in Suriye'deki üst düzey yetkilisinin muhtemelen öldüğü" ifade edildi. DAEŞ liderinin Orta Doğu ve Avrupa'da saldırılar planlamaktan sorumlu olduğu öne sürüldü.

Öte yandan söz konusu operasyonda bölgede 2 silahlı kişinin de vurularak öldürüldüğü duyuruldu. Silahlı olduğu öne sürülen kişilerin DAEŞ ile bağlantılı olup olmadıkları ise açıklanmadı.

Yerel kaynaklar, ABD operasyonunun Halep iline bağlı Cerablus kentindeki Suveyde bölgesinde gerçekleştiğini aktardı.
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Cerablus bölgesi Türkiye'nin 2016 yılında gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile DAEŞ'den geri alınmıştı. Bölge halen Türkiye destekli muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

"Yanlış istihbarat"

Öte yandan Suriye merkezli bazı haber kaynakları "öldürülen kişilerin cesetlerinin operasyon bölgesinde bırakıldığı" bilgisine dayanarak hava indirmesinin yanlış istihbarat sonucu düzenlenmiş hatalı bir operasyon olabileceğini ifade ediyor.

Son dönemde Suriye'de DAEŞ'e yönelik operasyonlarına hız veren ABD, gerçekleştirdiği indirme operasyonlarında öldürdüğü kişilerin cesedini alıkoyabiliyor.

Kaynak: Mepa News

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