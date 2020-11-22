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Dünya ABD'den Türkiye'nin komşusunda flaş adım! 500 asker...
Dünya

ABD'den Türkiye'nin komşusunda flaş adım! 500 asker...

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ABD Ordusu'nun bölgeden çekilmeye başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:30:00 -
ABD'den Türkiye'nin komşusunda flaş adım! 500 asker...

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ülkedeki ABD güçlerinin çekilme sürecinin başladığını açıkladı. İlk etapta 500 Amerikan askeri Irak'tan ayrılacak.

Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan asker çekiyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ülkedeki ABD güçlerinin çekilme sürecinin başladığını açıkladı. Çekilme, Bağdat ile Washington arasında varılan anlaşma doğrultusunda yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hefaci, ilk etapta 500 askerin Irak'tan çekileceğini, çekilmenin uzun sürmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Ocak 2021'den itibaren Afganistan ve Irak'taki asker sayısının 2 bin 500'e indirileceğini açıklamıştı.

Uygulamaya konuldu

Sincar anlaşması uygulanmaya başladı

Sözcü Hefaci, Sincar anlaşmasının da uygulanmaya başladığını duyurdu.

Terör örgütü PKK'yı Sincar'dan çıkarmayı amaçlayan anlaşmaya göre, bölgenin güvenliği federal polis ve Peşmerge tarafından sağlanacak.

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Yorumlar

32

allahımdan dilerim abd kanada brezilya nato rusya çin israil mayanmar halklarını ordularını rabbim yerle bir eylesin inşallah amin
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