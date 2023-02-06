ABD'den Türkiye depremi sonrası flaş karar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası uluslararası yardım alarmı verdi. Birçok ülkeden bu çağrıya yanıt geliyor...

Beyaz Saray'dan Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremlerle ilgili yağpılan açıklamada "ABD, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depreme ilişkin haberler nedeniyle derin endişe duyuyor. Gereken her yardımı sağlamaya hazırız. Başkan Biden, afetten en çok etkilenenlere yardım etmek amacıyla ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye Hükümeti ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'dan kritik açıklama

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı'nın Sivil Savunma Birlikleri hazır hale getirildi. Türkiye'ye yardım için personel gönderilecek.