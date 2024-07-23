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Dünya ABD'den Suudi Arabistan'a milyar dolarlık silah satışı
Dünya

ABD'den Suudi Arabistan'a milyar dolarlık silah satışı

Yeniakit Publisher
2024-07-23 22:46:00 -
ABD'den Suudi Arabistan'a milyar dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a tahmini 2,8 milyar dolar tutarındaki silah satışını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde yabancı silah satışlarına bakan Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansınca konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan’a 2,8 milyar dolar tutarında askeri “sistem lojistiği ve sürdürme desteği” unsurlarını içeren satış paketinin onaylandığı ve gerekli sertifikanın Kongreye verildiği belirtildi.

Onaylanan bu satışın, Körfez Bölgesi'nde siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin gücünü oluşturan müttefik ülke Suudi Arabistan’ın güvenliğini artıracağı, bunun da ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, önerilen satışın, Suudi Arabistan’ın mevcut ve gelecekteki tehditleri caydırma yeteneğini artıracağına işaret edilerek, satışı onaylanan teçhizat ve desteğin bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği kaydedildi.

ABD'de Biden yönetimi, Şubat 2021'de, Yemen’deki şiddeti azaltmayı amaçlayan yeni politikaları gereği Suudi Arabistan'a yönelik askeri teçhizat ve silah satışlarında sınırlamalara gitme kararı almıştı.
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Kaynak: AA

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