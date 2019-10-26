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ABD'den Suriye'ye takviye askeri güç! YPG/PKK işgalindeki petrol sahasına vardılar

Türkiye'nin etkili bir şekilde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sonrası beslemesi YPG/PKK'ya kol kanat geren ABD, Suriye'nin doğusunda terör örgütünün kontrolü altındaki petrol sahalarını güçlendirme kararı almasının ardından ilk takviye güç sevkiyatını yaptı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:40
ABD'den Suriye'ye takviye askeri güç! YPG/PKK işgalindeki petrol sahasına vardılar

Suriye'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye ilk takviye güç sevkiyatını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump önceki günkü Twitter paylaşımında, "Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır" ifadelerini kullanmış, ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklaması gelmişti. Pentagon, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviyede bulunacaklarını duyurmuştu.

AA'nın Deyrizor'da güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD ordusunun Irak'ta konuşlu unsurlarından ayrılan bir askeri konvoy sabah saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısına ulaştı. Askeri konvoy, buradan geçerek Deyrizor ilinin güneydoğusundaki El Ömer petrol sahasına vardı.

Konvoyda, personel taşıyıcı ve tankların yer aldığı en az 30 zırhlı araç görüldü.

El Ömer sahası, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Yeni üs hazırlığı

ABD ordusu ayrıca, Deyrizor ilinin güneydoğusunda, Suriye-Irak sınırında inşa edeceği yeni üs için arazi yeri belirledi.

Yeni üssün Deyrizor'un Bagoz bölgesinde inşa edilmesi bekleniyor.

Halihazırda ABD'nin Deyrizor'un farklı noktalarında üs ve askeri noktaları var. Üslerin en büyüğü ise El Ömer petrol sahasında faaliyet gösteriyor.

Kurulması beklenen yeni üssün konumu, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolündeki Bukemal ilçesine yakın olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

ABD, yeni üsten YPG/PKK'nın ve petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için de faydalanacak.

ABD'li komutanlar, 15 Ekim'de Deyrizor'da aşiret reisleri ile bir araya gelerek, bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti.

Deyrizor ilinin içinden geçen Fırat Nehri'nin doğusu YPG/PKK'nın işgalindeyken, batısında Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar hakim.

Deyrizor'daki enerji kaynakları

Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor ili, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatak yer alıyor.

Bu petrol sahalarının toplandığı alan, tahminlere göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirmiş, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 15:40
  1. Suriye'nin doğusu
  2. YPG/PKK
  3. petrol sahaları
  4. ABD
  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
  7. askeri takviye
  8. ABD ordusu
  9. Irak-Suriye sınırı
  10. El Ömer petrol sahası
  11. Deyrizor
  12. Beşşar Esed
  13. Fırat Nehri
  14. Fırat Nehri'nin doğusu

YORUM YAZ

  • hasnahasna1 sa önce
    bence kambocya kambocyalilarin yasam tarzina uygun bir yer degil,, oraya pakistanlilari yerlestirmek lazim
  • Tr.Tr.4 sa önce
    Adamların iki derdi var.Birincisi yani duygusal($$$$$$)olanı petrol,enerji,akdenizdir.İkinciside P-israil denen yahudi köpek devletinin koruma,kollama,himaye işlemi....
  • Tr.Tr.4 sa önce
    Adamların iki amacı var.Birincisi duygusal($$$$$)olanı

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