ABD'den son dakika Gazze duyurusu! “Ateşkese hiç olmadığı kadar yakınız”

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlik öncesi basın mensuplarının Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Biden, Katar'ın başkenti Doha'da ABD, Mısır ve Katar öncülüğünde gerçekleştirilen müzakerelerde ateşkese çok yakın olunduğunu bildirdi.

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'GAZZE'DE ATEŞKESE HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ'

Biden, salona girişinde, Orta Doğu'daki ateşkes çabalarını yakından takip ettiğini ve bu sebeple toplantıya geç kaldığını söyledi.

Doha'daki ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta devam edecek olmasıyla ilgili ümitli olduğunu ima eden Biden, "(Gazze'de ateşkese) Hiç olmadığı kadar yakınız. 3 gün öncesine göre çok çok yakınız. Uğursuzluk getirmek istemem, şu an henüz orada değiliz ama yakınız." değerlendirmesini yaptı.