  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avrupa’da şirket iflasları artıyor: İflas edenler başvuru üzerine başvuru yapıyor!

Bir günde 47 yangın olur mu? Bu işte bir iş var… Bakan açıkladı: Gözaltılar var

Ateşkes görüşmelerinde son durum ne? Hamas'tan kritik açıklama

İsrailli ve yabancı aktivistler İngiltere'yi protesto etti...

Mecliste kim kime vurdu? İlk yumruğu atan kim? Detaylar kare kare ağır çekimde

Anduril’den Avustralya’da Ghost Shark fabrikası hakkında o isim açıklama yaptı!

Türkiye'de maymun çiçeği görüldü iddiası! Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

ABD'li petrol devinin rakipleri Rusya’dan çekiliyor: Petrol devi Rusya’ya ithalata devam ediyor

Türkiye üretti! Çok kritik bir nokta diyerek Prof. Dr. Mehmet Kul duyurdu!

Ahmet Hakan'dan çok ama çok şaşırtan çıkış! Yav hadi git bi' işine
Gündem ABD'den son dakika Gazze duyurusu! “Ateşkese hiç olmadığı kadar yakınız”
Gündem

ABD'den son dakika Gazze duyurusu! “Ateşkese hiç olmadığı kadar yakınız”

Yeniakit Publisher
2024-08-16 23:32:00 -
ABD'den son dakika Gazze duyurusu! "Ateşkese hiç olmadığı kadar yakınız"

ABD Başkanı Joe Biden, Doha'daki ateşkes ve rehine takası müzakerelerini yakından takip ettiğini belirterek, Gazze'de olası ateşkes anlaşması için "Hiç olmadığı kadar yakınız." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlik öncesi basın mensuplarının Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili sorusunu yanıtladı.

 

Biden, Katar'ın başkenti Doha'da ABD, Mısır ve Katar öncülüğünde gerçekleştirilen müzakerelerde ateşkese çok yakın olunduğunu bildirdi.

ABD'den son dakika Gazze duyurusu! Biden sürpriz gelişmeyi ilan etti

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'GAZZE'DE ATEŞKESE HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ'

Biden, salona girişinde, Orta Doğu'daki ateşkes çabalarını yakından takip ettiğini ve bu sebeple toplantıya geç kaldığını söyledi.

Doha'daki ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta devam edecek olmasıyla ilgili ümitli olduğunu ima eden Biden, "(Gazze'de ateşkese) Hiç olmadığı kadar yakınız. 3 gün öncesine göre çok çok yakınız. Uğursuzluk getirmek istemem, şu an henüz orada değiliz ama yakınız." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'de ateşkes mümkün mü? Moruk Biden cevapladı
Gazze'de ateşkes mümkün mü? Moruk Biden cevapladı

Dünya

Gazze'de ateşkes mümkün mü? Moruk Biden cevapladı

Bunak Biden dalga geçiyor: Gazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorum
Bunak Biden dalga geçiyor: Gazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorum

Dünya

Bunak Biden dalga geçiyor: Gazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23