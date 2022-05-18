ABD'den şok karar: O ülkeye uyguladığı yaptırımları hafifletecek!

AFP’nin haberine göre üst düzey ABD'li bir yetkili konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın, Venezuela siyasi krizinden yakında açıklayacakları bir çıkış yolu bulmak için Meksika'da iki taraf arasında müzakereleri sürdürme anlaşmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Söz konusu yetkili yaptırımları hafifletme kararının, Washington tarafından, ABD'nin meşru devlet başkanı olarak tanıdığı muhalif lider Juan Guaido'nun başkanlığındaki ‘geçici Venezuela hükümetinin talebi üzerine’ alındığını da sözlerine ekledi.

Yaptırımların hafifletilmesi, Maduro'yu iktidardan uzaklaştırma umuduyla 2019'da Washington tarafından Karakas’a uygulanan petrol ambargosunun bir parçası olarak ABD petrol grubu ‘Chevron’a tanınan ‘istisnayı’ içeriyor.

ABD'li yetkili, Chevron’un, Venezuela Ulusal Petrol Şirketi ile herhangi bir yeni anlaşma imzalamadan önce, Venezuela'da ileride göstereceği faaliyetlerin muhtemel şartlarını müzakere edebileceğini açıkladı. Yetkili, ABD hazinesinin başka bir önlem açıklayacağını da sözlerine ekleyerek, baskıyı azaltan önlemlerin hiçbirinin rejimin gelirlerinde artışa yol açmayacağını vurguladı.