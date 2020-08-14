ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Yunanistan'a yardıma yolluyorlar
Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den çekilmediği takdirde yaptırım ile tehdit eden ABD tarafından yeni bir skandal hamle geldi.
ABD Senatosu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya ‘Türkiye, Doğu Akdeniz’den çekilmezse yaptırım uygulayalım' çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin sessizliğini korurken tepki çeken bir adım geldi.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Türkiye’ye karşı Yunanistan tarafına destek olmak amacıyla ülkesinin bölgeye deniz üssü göndereceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Akdeniz’deki gerilimle ilgili bir çıkışta bulunmasa da perde arkasından skandal bir hamleye hazırlanıyor.
'En yeni deniz üssü harekete geçiyor'
İtalya’da bulunan ve ülkenin en üst seviyedeki deniz üssünün yakın zamanda Yunanistan’a yardım amacıyla bölgeye gelecek.
Akdeniz’de Fransa, Güney Kıbrıs ve son olarak ABD de Atina yönetimine desteğini açıkladı.
ABD son olarak Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası sismik araştırma faaliyetlerini kınayan bir açıklama yapmıştı.