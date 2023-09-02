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Dünya ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Haddinizi bilin haddinizi
Dünya

ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Haddinizi bilin haddinizi

Yeniakit Publisher
2023-09-02 12:23:00 -
ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Haddinizi bilin haddinizi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Michael McCaul, F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının, Stockholm'ün NATO üyeliğine bağlı olduğunu söyledi. McCaul konuyla ilgili, "F-16'larımızı almak istiyorlar. Eğer onlara bu tür silah sistemleri satacaksak, NATO müttefikimiz gibi davranmalılar." diyerek Türkiye'ye akıl vermeye yeltendi.

NATO'nun bir parçası olmak isteyen İsveç, Türkiye'den üyeliğine onay vermesini bekliyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "NATO için umutluyuz" açıklamasında bulundu.

Türkiye’yi hedef alan açıklamalar

Stockholm'ü ziyaret ederek Billström ile görüşen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Michael McCaul, İskandinav ülkesine destek mesajı verirken Türkiye'yi hedef aldı.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı da olan McCaul, ABD'den Türkiye'ye F-16 savaş uçağı tedarikinin, İsveç'in NATO'ya katılımına bağlı olduğunu savundu.
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F-16 satışını İsveç’in üyeliğine bağladı

McCaul, "F-16'larımızı almak istiyorlar. Eğer onlara bu tür silah sistemleri satacaksak, NATO müttefikimiz gibi davranmalılar." dedi.

Amerikalı siyasetçi, "(İsveç'in NATO üyeliği) Katılımı kabul etmemeleri halinde kendilerini tehlikeye atacak pek çok şeyin olduğunun farkındalar." diyerek Ankara'yı açıkça hedef almaya çalıştı.

ABD: Tedariki destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satılması konusunu bir süredir kamuoyuna açık şekilde desteklediklerini söylemişti.

İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 satışının iki ayrı konu olduğunu aktaran Miller şöyle demişti: “Biz her ne kadar inanmasak da, bu konunun NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup Kongre üyesi var.”

 

 

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Yorumlar

hasel

Artık ABD den kurtulma,vazgeçme zamanı geliyor.En geç 5-6 sene sonra;eğer abd aklını başını almazsa vazgeçelim.Yeter artık abd nin ve batının düşmanlıkları.Diğerleri birliktelik için bize yalvarıyorlar.Neden olmasın.
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