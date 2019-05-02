0553 313 94 23

ABD'den skandal S-400 açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin soruya, "Ya biri ya diğeri; yoksa F-35'lere sahip olamazlar" cevabını verdi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 21:01
ABD'den skandal S-400 açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan teknolojisinin Rusya'nın eline geçmesi riski gerekçesiyle Türkiye'nin hem F-35 hem de S-400 sahibi olamayacağı mesajını bir kez daha gönderdi. 1 Mayıs'ta ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Tahsisat Komisyonu'nu bilgilendiren Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alması halinde ABD ile müttefiklerinin ortak ürettiği F-35 hayalet savaş uçaklarına el süremeyeceği görüşünü yineledi.

Türkiye sorusuna skandal cevap

Vekil Mario Diaz-Balart'ın "Bu mesajı Ankara'ya yeterince net şekilde verdiniz mi?" sorusu üzerine Shanahan "Bence yanlış anlamaları çok küçük bir ihtimal" yanıtını verdi.

"Ya biri ya diğeri"

Bunun üzerine Diaz-Balart "Ya biri ya da öteki; yoksa F-35'lere sahip olamazlar" vurgusunu yaparken, Shanahan "O konuda bizim tarafımızda bir kafa karışıklığı yok" diye konuştu.

Erdoğan ne demişti?

Bu hafta ilkin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin katılımı olmadan F-35 Lightning II geliştirmeye yönelik çok uluslu projenin çökeceğini söylemişti:

"Bizi dışlamaya çalışanların bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini görüyoruz. Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur."

ABD'nin her kesiminden artan baskıya karşın, Ankara, Rusya'dan S-400 almasının NATO ile ABD'nin güvenliği ve F-35'lerle bir ilgisinin olmadığını söylüyor. Washington ise olası yaptırımların işaretini Türkiye'ye F-35 yedek parçalarının teslimatını askıya alarak verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 21:01
  1. Ankara
  2. ABD Savunma Bakanlığı
  3. Pentagon
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Türkiye

YORUM YAZ

  • MuratMurat31 dk önce
    Tabiki S-400
  • SadıkSadık35 dk önce
    En doğrusu sinek değil sinek ilacını almaktır kökten çözüm reis işini bilir
  • ABBAS ABBAS 42 dk önce
    BURADAN ABD ,İSRAİL,AB,,,,,,BUNLARABİZE DÜŞMAN OLANLARA DUYURULUR .SİZIN YAPTIĞINIZ YANINIZA KÂR KALMIYACAK
  • YtaYta48 dk önce
    Eğer bize f35 vermezlerse bizde şuana kadar almış olduğumuz 2 adet f35i teknolojisini incelemeleri ve öğrenmeleri için rusyaya verelim.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer50 dk önce
    Hoşt..büyük..şeytan..ABD..ve..İsrail..HOŞT..
  • Ümit Ümit 54 dk önce
    S400 alacagız_zzzzzzzzzzz
  • SelimSelim56 dk önce
    O zaman S400 tabiki de.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Pehlivan; "İşkence ve zulümler bir işe yaramadı"
  1. Pehlivan; "İşkence ve zulümler bir işe..
  2. "Futbolun Süperleri" ödül töreni
  3. Tunus'ta akaryakıt çalışanları greve..
  4. ABD'den Türkiye açıklaması:..
  5. Esed rejiminden Türkiye açıklaması:..
  6. Cibuti'de Uluslararası Maarif Okulu,..
  7. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından..
  8. Siverek’te amca çocukları arasında..
  9. Otomobille polisten kaçan şahıs bahçe..
  10. ABD, Arap Koalisyonu'na verdiği yakıt..
  11. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden..
  12. Feci kazadan sıyrıklarla kurtuldu
  13. Karabükspor’da İstanbulspor maçı..
  14. Otomobil bisikletle çarpıştı: 1 ağır..
  15. ABD Büyükelçiliği: “Jeffrey’in..
  16. Arasta için ilk kazma vuruldu
  17. ’Dur’ ihtarına uymayan ve polis..
  18. KHK ile kapatılmıştı! Erdoğan'ın..
  19. Ölüm hapishanesinden idam kararı çıktı!
  20. Tobruk meclisinden ayrılan..
  21. Cezaevi firarisi nefes kesen..
  22. Bakan Kasapoğlu: "Federasyon ve..
  23. ABD Büyükelçiliği: “Jeffrey’in..
  24. Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
  25. Nihal Olçok'tan Davutoğlu çıkışı:..
  26. Pelosi, Barr'ı Kongreye yalan..
  27. ABD'den skandal S-400 açıklaması!
  28. Saraybosna'da "Bir mimarın gözünden..
  29. Tarihi kulüpte deprem! Haciz memurları..
  30. Erzurumspor'da Bursaspor maçı..
Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti

Günün Karikatürü

03 Mayıs 2019
Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
“Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
“Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”