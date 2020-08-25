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Dünya ABD'den skandal! Kovid-19'a yakalanan göçmenler hücreye kapatıldı
Dünya

ABD'den skandal! Kovid-19'a yakalanan göçmenler hücreye kapatıldı

ABD'de, gözaltı merkezlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan göçmenlerin, tek kişilik hücrelerde yetersiz sağlık koşulları altında günlerce yaşamaya zorlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 21:52:00 -
ABD'den skandal! Kovid-19'a yakalanan göçmenler hücreye kapatıldı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE), Kovid-19 testi pozitif çıkan göçmenleri zorla tek kişilik hücrelere kapattığı ortaya çıktı.

Bu nedenle koronavirüse yakalanan bazı göçmenlerin ise gözaltı merkezlerinde tek kişilik hücrelere alınmamak için sağlık durumlarını sakladığı belirtildi.

Arizona eyaletindeki bir gözaltı merkezinde, bir haftadan fazla süre hücrede kalan Carlos Hernandez Corbacho, yaşadıkları 'psikolojik işkence'yi açıklayınca skandal uygulama gün yüzüne çıktı.

Gözaltı merkezlerindeki sağlıksız koşullar, sınırlı sosyal etkileşim ve daracık odalar nedeniyle göçmenlerin uzun süreli travma ve intihar dürtüleri yaşayabileceği belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz Mayıs ayında California'daki bir gözaltı merkezinde tutulan 74 yaşındaki Güney Koreli Choung Woong Ahn isimli göçmen, hücrede kendisini asarak intihar etmişti.

 

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