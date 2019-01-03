ABD'den skandal iddia! 'İran, dünyadaki en büyük terör sponsoru'
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ı füze denemelerini gerekçe göstererek uyardı. Pompeo, İran'ın 'dünyadaki en büyük terör sponsoru' olduğunu iddia etti.03 Ocak 2019 Perşembe 16:55
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran hakkında sert sözler sarf ettiği bir açıklama yaptı.
Pompeo, İran'ın gerçekleştirdiği balistik füze denemelerini eleştirerek, "İran'ın yıkıcı istikrar politikalarına kayıtsız kalmayacağız. İran bu füze çalışmalarını durdurmalı" uyarısında bulundu.
"Dünyanın en büyük terör sponsoru"
İran'a karşı sözlerini sertleştiren ABD'li bakan, İran'ın terörün sponsoru olduğunu söyleyerek, "İran rejimi dünyanın en büyük terör sponsoru" ifadelerini kullandı.
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