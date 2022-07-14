ABD'den skandal 'F-16' kararı! Türkiye'ye 'Yunanistan' dayatması
ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına oy çokluğu ile 'Hayır' dedi.
ABD Temsilciler Meclisi, Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satmasına 179’a karşı 244 oyla itiraz etti. 184 Demokrat ve 60 Cumhuriyetçi Hayır oyu kullandı.
ABD Temsilciler Meclisi, Baskan Biden'ın F-16 savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmamasının "somut adımları" sağlanmadığı sürece Türkiye'ye F-16 satışını yasaklayan bir Pallone/Pappas değişikliğini kabul etti.