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Dünya ABD'den skandal 'F-16' kararı! Türkiye'ye 'Yunanistan' dayatması
Dünya

ABD'den skandal 'F-16' kararı! Türkiye'ye 'Yunanistan' dayatması

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına oy çokluğu ile 'Hayır' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 22:45:00 - 2022-07-14 22:49:23
ABD'den skandal 'F-16' kararı! Türkiye'ye 'Yunanistan' dayatması

ABD Temsilciler Meclisi, Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satmasına 179’a karşı 244 oyla itiraz etti. 184 Demokrat ve 60 Cumhuriyetçi Hayır oyu kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi, Baskan Biden'ın F-16 savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmamasının "somut adımları" sağlanmadığı sürece Türkiye'ye F-16 satışını yasaklayan bir Pallone/Pappas değişikliğini kabul etti.

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