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Dünya ABD'den skandal açıklama! Tüm dünya buz kesti
Dünya

ABD'den skandal açıklama! Tüm dünya buz kesti

Yeniakit Publisher
2023-10-14 03:09:00 -
ABD'den skandal açıklama! Tüm dünya buz kesti

Beyaz Saray, İsrail'in gazetecilerin aracına yaptığı saldırı sonucu 1 gazetecinin öldüğü, 5'inin de yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada gazetecilik için yüksek riskli iş vurgusu yapıldı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, ABD Başkanı Joe Biden'ın Philadelphia'daki programı için seyahat ettiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lübnan'ın İsrail sınırındaki saldırılarda Reuters haber ajansından bir gazetecinin hayatını kaybettiğini, Al Jazeera ve AFP muhabirlerinin de ciddi şekilde yaralandığını kaydeden Dalton, "En kalbi dualarımız bu gazetecilerin aileleriyle." dedi.

'İnanılmaz derecede riskli'

Dalton, bir gazetecinin de aile üyelerinin çatışmalarda yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Hepinizin yaptığı işin inanılmaz derecede riskli olduğunu biliyoruz ve bugün yaşananlar bunun bir hatırlatıcısı." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Yardımcısı Dalton, yaralanan gazetecilere acil şifalar diledi.

Ne olmuştu?

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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Kaynak: AA

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