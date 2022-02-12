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Dünya ABD'den silahlandırılan adalarla ilgili Türkiye'ye küstah cevap! Yunanistan'a böyle destek verdi
Dünya

ABD'den silahlandırılan adalarla ilgili Türkiye'ye küstah cevap! Yunanistan'a böyle destek verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Adalar (Ege) Denizi'nde silahsızlandırılmış adaların statüsü' ile ilgili yaptığı açıklamaya küstah bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 02:03:00 -
ABD'den silahlandırılan adalarla ilgili Türkiye'ye küstah cevap! Yunanistan'a böyle destek verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Adalar (Ege) Denizi'ndeki adalar üzerindeki Yunan egemenliğini (tartışmanın) söz konusu olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan bundan (adaların silahlandırılmasından) vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır" ifadelerini kullanmıştı.

Ekathimerini'nin yorum talebini yanıtlayan ve Bakan Çavuşoğlu'nun bu açıklamasına cevap veren ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, “Bütün ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve korunmalı. Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliği tartışma konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu perşembe günü, Yunanistan'a adaları silahsızlandırma çağrısını yinelemişti.

Ayrıca Çavuşoğlu Türkiye'nin, Yunanistan'ın Ege'de silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiği için BM'ye iki mektup gönderdiğini hatırlatarak konunun takipçisi olacaklarını söylemişti.

Çavuşoğlu, bu adaların Lozan ve Paris Barış Anlaşmalarıyla Yunanistan'a silahsızlandırılma şartıyla verildiğini vurgulayarak Yunanistan'ın 1960'lı yıllarda bunu ihlal etmeye başladığının altını çizmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise, "Türk yetkililerin Ege'deki adaların statüsüne ilişkin suçlamalarını tümüyle reddediyoruz" açıklaması ile cevap verdi.

 

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