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Dünya ABD'den Rusya'ya yeni bir tehdit daha: 'Bağı kesilecek!'
Dünya

ABD'den Rusya'ya yeni bir tehdit daha: 'Bağı kesilecek!'

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda başlıca Rus bankaların finans sistemiyle bağını kesmeyi düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 09:20:00 -
ABD'den Rusya'ya yeni bir tehdit daha: 'Bağı kesilecek!'

Beyaz Saray, ABD'deki mali kurumların başlıca Rus bankalarından gelecek para transferlerini gerçekleştirmesini engellemek de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı uygulanacak bir yaptırım paketi hazırladı.

Konuyla hakkında bilgi sahibi üç kaynağın verdiği bilgiye göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda uygulanacak olan yaptırımlar, başlıca Rus bankaları ile ABD bankaları arasında uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan "muhabir banka" ilişkilerini keserek Rusya'nın ekonomisine zarar vermeyi hedefliyor.

ABD'li yetkililer daha önce yeni yaptırımların bankacılık işlemlerini kapsayacağını belirtmişlerdi. Ancak küresel para hareketlerinin temelini oluşturan muhabir banka ilişkilerinin yaptırım paketinin bir parçası olacağı bilinmiyordu.

Beyaz Saray ve ABD Hazine Bakanlığı sorulara cevap vermedi.

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Yorumlar

543

rusyada seninkini keser rusyanın altını piyasaya sürsün bakalım dolar nasıl eriyor yok oluyor rusyas istese abdnin tüm finans sistemini çöktürür yerle bir eder rusya yeraltı yerüstü kuzey buz denizi arktik kaynakları bakımından dünyada birincidir abdnin hiçbir tehdidi rusyaya yaramaz ancak direk rusyayla savaşılırsa rusya cayar durur
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