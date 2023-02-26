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Dünya ABD’den Rusya’ya bir yasak daha!
Dünya

ABD’den Rusya’ya bir yasak daha!

ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle geçtiğimiz yıl yaptırımlar uygulamıştı. Bu yaptırımlar kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'ya ihracatı yasaklanacak ürünler listesini güncelledi. Listede yer alan düzenlemeye göre, 300 doları aşan akıllı telefonların ihracatı yasaklandı. Ayrıca, 750 doları aşan klima ve buzdolapları, 100 doları aşan bulaşık makinesi, elektronik terazi, elektrik süpürgesi, mikrodalga fırın, kahve makinesi ve TV gibi birçok ürüne de ihracat kısıtlaması getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 19:15:00 -
ABD’den Rusya’ya bir yasak daha!

ABD ile Rusya arasındaki gerilim, teknoloji dünyasında da devam ediyor. ABD, bazı akıllı telefonları yaptırım listesine aldı. Geçtiğimiz yılın başlarında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi, tüm dünyadaki dengeleri adeta alt üst etti. Elbette durum böyle olunca ABD ile ipler bir hayli gerildi. O dönemden beri yaptırımlar uygulayan ABD, bu listeye bir yenisini ekledi.

ABD, değeri 300 doları aşan akıllı telefonların Rusya’ya ihracatını yasakladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya ve Beyaz Rusya’ya uygulanan tedarik kısıtlamaları listesini güncelledi. Listede teknolojik ürünlerle ilgili olan düzenleme dikkat çekti. Düzenlemeye göre 300 dolardan fazla bir değere sahip olan akıllı telefonlar Rusya’ya ihraç edilmeyecek.

Öte yandan listede 750 doları aşan klima ve buzdolapları ile 100 doları aşan bulaşık makinesi, elektronik terazi, elektrik süpürgesi, mikrodalga fırın, kahve makinesi ve TV gibi birçok ürüne de ihracat kısıtlaması getirildi.

Apple, Samsung, Huawei ve Sony gibi birçok teknoloji şirketi, Rusya’ya yaptırım uygulayan şirketlerin başında geliyor. Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden Xiaomi de bu listede yer alıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde çıkan habere göre şirket, önemli bir gelir kapısı olan Rusya pazarına geri dönmek istiyor.

Ambargolarla mücadele eden Rusya, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kendi işlemci teknolojilerini üretmeye başladığını duyurmuştu. Intel ve AMD’nin pazardan çekilmesiyle bazı Rus şirketler, yoğun bir çalışma içinde.
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