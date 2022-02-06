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Dünya ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 50 bin kişinin ölüme neden olabileceği tespiti
Dünya

ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 50 bin kişinin ölüme neden olabileceği tespiti

ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 10:25:00 -
ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 50 bin kişinin ölüme neden olabileceği tespiti

ABD medyasında yer alan habere göre, ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri, Kongre ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna-Rusya krizi hakkında brifing verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu belirten yetkililer, işgal durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğini ifade etti.

Başkent Kiev'de hükümetin iki gün içinde düşeceği değerlendirmesinde bulunan yetkililer, Ukrayna sınırında her biri yaklaşık 750 askerden oluşan 83 Rus taburu bulunduğunu belirtti.

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