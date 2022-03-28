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Dünya ABD'den Rusya’da rejim değişikliği çıkışı
Dünya

ABD'den Rusya’da rejim değişikliği çıkışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ya da başka bir ülkede rejim değişikliği stratejilerinin olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 04:11:00 -
ABD'den Rusya’da rejim değişikliği çıkışı

Kudüs ziyaretinde İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Blinken, "Bence ABD Başkanı Joe Biden dün gece basit bir şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya ya da başka bir ülkeye karşı savaş açmasına veya saldırmasına izin verilmeyeceğine dikkat çekti" dedi.

"Rejim değişikliği stratejimiz yok"

Blinken ayrıca, “Defalarca söylediğimiz gibi Rusya’da ya da başka bir ülkede bir rejim değişikliği stratejimiz yok. Bu durum her durumda olduğu gibi Rus halkına kalmış. Ancak elimizde Ukrayna’yı güçlü bir şekilde desteklemek için bir stratejimiz var. Rusya’ya eşi benzeri görülmemiş bir baskı uygulama stratejisine sahibiz. Aynı zamanda yapabileceğimiz tüm insani desteği sağladığımızdan emin olmak için ve NATO’yu güçlendirmek için bir stratejimiz var” ifadelerini kullandı.

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