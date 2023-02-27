ABD'den Putin'i kızdıracak Ukrayna mesajı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Ukrayna'ya ekonomik desteğini görüşmek üzere ülkeye ziyarette bulundu. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile bir araya geldi.

Açıklamada, Zelenskiy ile görüşmesinde Yellen'ın, 2023'ün ilk üç çeyreğinde sağlanacak 9,9 milyar dolarlık bütçe desteğinin 1,25 milyar dolarlık ilk transferinin gerçekleştirilmesi dahil hayati temel hizmetlerin sağlanmaya devam etmesine yönelik ABD'nin Ukrayna'ya devam eden ekonomik desteğini ele aldığı aktarıldı.

"Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız"

Yellen, görüşmede yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın mücadelesinin kendi mücadeleleri olduğunu vurgulayarak, "Kiev'e Başkan Biden ve Amerikan halkından net bir mesaj getirdim; ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Ukrayna'nın en büyük bağışçısı olmaktan gurur duyduğunu belirten Yellen, ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolara yakın yardımda bulunduğunu kaydetti.

Yellen, Kiev ziyaretinde özellikle ekonomik ve bütçe desteği sağlama konusundaki yakın ortaklıklarına odaklandığını vurgulayarak, "Bugüne kadar 14 milyar doların üzerinde ekonomik yardım sağladık. Gelecek aylarda 8 milyar doların üzerinde ek ekonomik destek sağlayacağız." ifadesini kullandı.

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"Küresel güvenlik ve demokrasiye yatırım"

ABD'nin Ukrayna'nın savunması için ihtiyacı olan güvenlik yardımını sağlamada kararlı olduğuna işaret eden Yellen, ABD ve küresel koalisyonun, Rusya'nın askeri ve ekonomik saldırısı karşısında var olan boşlukları doldurmak için adım atmaya devam edeceğini aktardı.

Yellen, bunu "küresel güvenlik ve demokrasiye yatırım" olarak tanımlayarak, dünyanın Ukrayna'yı ve özgürlük davasını destekleme taahhüdünü iki katına çıkarmasının her zamankinden daha fazla hayati önem taşıdığını kaydetti.