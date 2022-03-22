ABD'den Putin'i kızdıracak Ukrayna hamlesi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre ABD, on yıllar içerisinde ele geçirdiği Sovyet üretimi hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya yolluyor. Bu sistemler arasında 9K33 Osa (SA-8) gibi hava savunma sistemleri yer alıyor.

ABD, geçmişte bu sistemleri ele geçirdikten sonra üzerlerindeki teknolojiyi incelemişti. Ukrayna’nın envanterinde halihazırda bulunan sistemler Ukrayna Ordusuna ek bir güç katacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Sovyet üretimi silahları incelemek üzere bir program yürüttüğü biliniyor. Bu sistemlerin bazılarının Alabama’da bulunan Redstone Cephaneliği’nde tutulduğu da yetkililer tarafından aktarılıyor.

ABD, gönderdiği yeni savunma sistemleri sayesinde Ukrayna’nın fiili olarak uçuşa yasak bölge oluşturmasına olanak sağlamasını umuyor.

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