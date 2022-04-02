ABD'den Putin'i çıldırtacak hamle! O tankları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor

New York Times’ın dünkü haberine göre ismi açıklamayan yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in talep ettiği aktarmanın yakında başlatılacağını söyledi. Hangi ülkelerden kaç adet tank gönderileceğini açıklamayı ise reddetti.

Söz konusu yetkilinin bildirdiğine göre tanklar Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rus hedeflerine uzun menzilli saldırılar düzenlemesine imkan sağlayacak. Gazete, ABD’nin bu savaşta tankların taşınmasına ilk kez yardım ettiğini vurguladı.

Dün ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, savunma yeteneklerini geliştirmesi için Ukrayna'ya 300 milyon dolar ek ‘güvenlik yardımı’ tahsis edileceği belirtildi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili açıklamasında “Bu adım, ABD'nin Rusya tarafından karar verilen savaşa karşı durmak için kahramanca çabalarını destekleme yönünde Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını teyit ediyor” dedi.

ABD, Joe Biden yönetimi göreve geldiğinden bu yana Ukrayna'ya en az 2,3 milyar dolar değerinde askeri yardım taahhüdünde bulundu. Rusya işgal girişiminde bulunduğundan bu yana yapılan en az 1,6 milyar dolar değerindeki askeri yardım da bu kapsama giriyor.

Yeni yardım paketinde lazer güdümlü füze sistemleri ve switchblade (sustalı) kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra Puma tipi hafif İHA’lar da yer alıyor.

Kirby, “ABD ayrıca Ukraynalılara ek yetenekler sağlamak için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor” dedi.

Beyaz Saray'ın bildirdiğine göre Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden ve Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ülkeyi savunmasına yardımcı olma yönünde gereken ek askeri yetenekleri ele aldı.

55 dakikalık görüşme gerçekleştiren iki lider, ABD'nin Ukrayna'nın güvenlik yardımı taleplerine yanıt verme yönünde nasıl çalıştığını konuştu.