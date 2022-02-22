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Dünya ABD'den Putin'e savaş uyarısı
Dünya

ABD'den Putin'e savaş uyarısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Putin halen tam anlamıyla trajik keyfi savaştan kaçınabilir" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 22:28:00 -
ABD'den Putin'e savaş uyarısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'da temaslarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile Pentagon'da görüştü.

Görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Austin, ABD ile Ukrayna arasındaki iş birliği ve ortaklığa dikkat çekti.

Austin, "Rusya'nın son işgali Ukrayna ve transatlantik toplumunun huzur, güvenlik ve refahını tehdit ediyor." diye konuştu.

ABD'nin Ukrayna ile yakın çalışmaya devam edeceğini belirten Austin, "Sayın Putin halen tam anlamıyla trajik keyfi savaştan kaçınabilir." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin geri kalanı basına kapalı devam etti.

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