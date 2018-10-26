ABD'den Putin'e resmi davet
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi ziyaret için Washington'a davet etti.26 Ekim 2018 Cuma 16:22
ABD ve Rusya arasında yeni bir zirve gerçekleşecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya lideri Vladimir Putin'i Washington'a davet ettiklerini resmen açıkladı.
Bolton, söz konusu açıklamayı Moskova'yı ziyaret ettikten sonra gittiği Gürcistan'da yaptı.
Trump ve Putin ikilisi, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 16 Temmuz'da ilk kez ABD-Rusya zirvesine imza atmıştı.
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