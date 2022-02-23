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Dünya ABD'den Putin'e mesaj: Orta yol yok
Dünya

ABD'den Putin'e mesaj: Orta yol yok

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, SSCB dönemine geri dönülmeyeceğini belirterek, orta bir yolun olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 22:04:00 -
ABD'den Putin'e mesaj: Orta yol yok

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, New York'ta BM Genel Kurulu'na Rusya - Ukrayna krizine yönelik açılamada bulundu. Thomas-Greenfield yaptığı açıklamada, işgalin yeni bir mülteci krizi meydana getirebileceğine yönelik uyarıda bulunarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin her iki ülke ve küresel toplum için büyük sonuçları olacağını ifade etti. Thomas-Greenfield, "Rusya bu yolda devam ederse, tahminlerimize göre 5 milyona yakın insanın yerinden olacağı yeni bir mülteci krizini meydana getirecek" dedi.

“Burada orta yol yok, saldırgan olan Rusya”

Thomas-Greenfield, "Dünya bu mücadelenin tarihinde bir dönüm noktasında duruyor. Rusya'nın eylemleri, yalnızca hakkında uyarıda bulunduğumuz şeyleri doğruluyor. Burada orta yol yok, saldırgan olan Rusya. Her iki tarafı da gerilimi düşürmeye çağırmak sadece Rusya'ya bağlı" ifadelerini kullandı.

"Rusya herkesi tehdit ediyor"

Thomas-Greenfield, "Rusya'nın saldırganlığı yalnızca Ukrayna'yı değil, tüm üye ülkeleri ve BM'yi tehdit ediyor" ifadelerini kullanarak, "Rusya Başkanı Putin, pazartesi günü 100 yıl öncesindeki imparatorluklar zamanına geri dönme niyetinin en açık göstergesini verdi. Rusya'nın komşularını yeniden sömürgeleştirebileceğini ve Birleşmiş Milletler'i gülünç duruma düşürmek için güç kullanacağı konusunda kararlı olduğunu gösterdi" dedi.

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