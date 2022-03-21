  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den özel sektöre yaptırım teşviki!
Dünya

ABD'den özel sektöre yaptırım teşviki!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetiminin Rusya yaptırımlarıyla ilgili olarak aralarında enerji ve finansın da olduğu yedi farklı sektörden şirketlerle bir toplantı yapacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 10:00:00 -
ABD'den özel sektöre yaptırım teşviki!

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi Rusya'nın Ukrayna işgali ve devam eden yaptırımların etkilerini ele almak için özel sektör şirketleriyle bir araya gelecek.

Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre toplantıya yedi farklı sektörden şirketin katılım sağlayacağı belirtildi. Toplantıya ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ev sahipliği yapacak.

Yetkililer Exxon Mobil, ConocoPhillips, Marathon Petroleum, JPMorgan ve Bank of America gibi şirketlerin toplantıya katılım göstereceğini belirtti.

Biden, toplantıdan önce yaptığı açıklamalarda petrol ve gaz şirketlerinin çalışkan ABD vatandaşlarının aleyhine olacak şekilde kârlarını artırmamaları gerektiğini belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay