ABD'den özel sektöre yaptırım teşviki!
Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetiminin Rusya yaptırımlarıyla ilgili olarak aralarında enerji ve finansın da olduğu yedi farklı sektörden şirketlerle bir toplantı yapacağı belirtildi.
ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi Rusya'nın Ukrayna işgali ve devam eden yaptırımların etkilerini ele almak için özel sektör şirketleriyle bir araya gelecek.
Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre toplantıya yedi farklı sektörden şirketin katılım sağlayacağı belirtildi. Toplantıya ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ev sahipliği yapacak.
Yetkililer Exxon Mobil, ConocoPhillips, Marathon Petroleum, JPMorgan ve Bank of America gibi şirketlerin toplantıya katılım göstereceğini belirtti.
Biden, toplantıdan önce yaptığı açıklamalarda petrol ve gaz şirketlerinin çalışkan ABD vatandaşlarının aleyhine olacak şekilde kârlarını artırmamaları gerektiğini belirtmişti.