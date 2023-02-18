ABD'den olay açıklama: Putin NATO'nun güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO'nun Rusya'ya karşı bir yapılanma olmadığını ancak Rusya'nın saldırganlığı sonucunda kendisini takviye ettiğini belirterek, "Vladimir Putin, NATO ittifakının güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştı." dedi.

Blinken, Almanya'da gerçekleştirilen 59. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen "Bütün, özgür ve barış içinde: Ukrayna tahayyülü" başlıklı oturumda konuştu.

Ukrayna'nın barış içinde yaşama kararının Ukraynalılara ait olduğunu ifade eden Blinken, ortada bir saldırgan ve bir kurban olduğunu belirterek, "Rusya'dan beklediklerimizi paralel şekilde Ukrayna'dan bekleyemeyiz. Rusya bugün askerlerini çekerse savaş biter, Ukrayna bugün savaşmayı bırakırsa, Ukrayna biter. Bu durum bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'nın kendi geleceğiyle ilgili alacağı kararları desteklemeye devam edeceğini aktaran Blinken, sürdürülebilir barışın sağlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Barışın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na uygun olması lazım. Zorla toprak ele geçirmeyi bir şekilde haklı çıkarmak tüm ülkelerin çıkarlarına aykırıdır. Bunu yaparsak Pandora'nın kutusunu açarız ve herkes saldırgan olur. Rusya'nın da bizim de paçayı sıyırabileceğimiz sonuçlar ortaya çıkar."

Rusya'nın bugün yaptıklarını beş yıl sonra yeniden yapamayacağı bir barışın sürdürülebilir bir barış olduğuna vurgu yapan Blinken, Ukrayna'nın da caydırıcılığını artırmak gerektiğini söyledi.

Bu nedenle Ukrayna'ya gerekli yardımların yapılmasının önemine işaret eden Blinken, "Ukrayna'ya gerekli yardımı yapabilmek için her şeyi yapıyoruz. Bugün Rusya'nın saldırganlığına karşı, savaş sonrası gelecekte ise Ukrayna'nın ve Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için." değerlendirmesini yaptı.

Blinken, yapılan yardımlarla Ukrayna'nın kapasitesinin artırıldığını, gelecekte yaşanacak başka bir Rusya saldırısı karşısında mücadele için güçlü bir noktaya geldiğini de belirtti.

"30 yıllık kariyerimde ittifakı bu kadar birlik içinde ve yeni üyelere açık olarak hiç görmedim"

2014'teki Kırım'ı işgali öncesi Rusya'ya yönelik yaklaşımların olumlu olduğunu dile getiren Blinken, işgal ve Ukrayna savaşıyla Rusya’yla ilişkilerde geleceğin öngörülemez hale geldiğini söyledi.

"Ukrayna, anlaşılır bir şekilde komşusundan nefret edecek." ifadesini kullanan Blinken, oluşan birlik ruhunun her zamankinden daha güçlü olduğuna işaret etti.

Rusya'nın NATO'yu bölebileceğini düşündüğünü kaydeden Blinken, "Ancak tam tersi oldu. Ben 30 yıllık kariyerimde ittifakı bu kadar birlik içinde ve yeni üyelere açık olarak hiç görmedim. Kimse Putin'in yeni saldırganlığı öncesinde bunu düşünemezdi." değerlendirmesini yaptı.

Putin'in kendi ülkesine de zarar verdiğinin altını çizen Blinken, "200 bin Rus, Ukrayna'da hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 milyondan fazla Rus, ülkesini bu savaşın bir parçası olmamak, ülkenin gittiği yöne gitmemek için terk etti. Rusya'da iş yapan binden fazla şirket artık yapmıyor çünkü imajlarına gelecek zarar yapacakları işten daha büyük." dedi.

Blinken, toplantının soru cevap kısmında ise Rusya'nın saldırganlığını Avrupa'ya doğru artırma ihtimaline karşı NATO'nun doğu kanadını güçlendirme kararı alındığını söyledi.

"NATO ülkelerini en küçük milimine kadar savunacağız." diyen Blinken, Litvanya'da gerçekleştirilecek bir sonraki NATO zirvesinde doğu ve güney kanadının güçlendirilmesi konularının masaya yatırılacağını ifade etti.

"Çin, Rusya söylemini yaymaya devam ediyor"

NATO'nun Rusya'ya karşı bir oluşum olmadığını belirten Blinken, Rusya'nın adımları karşısında NATO'nun kendini takviye ettiğine işaret ederek, "Vladimir Putin, NATO ittifakının güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştı." dedi.

Ukrayna'ya sağlanan silahların, ülkenin elinde bulunan silah sistemlerinden farklı olduğunu ifade eden Blinken, ülkelerin Ukrayna'ya yardımlarının farklı alanlarda olduğunu kaydetti.

Saldırganlık ve savaş yaşandığında tarafsızlık olamayacağını söyleyen Blinken, "Çin, Rusya'ya saldırganlığını devam ettirecek askeri yardımlarını devam ettirmemeli ve Rusya'yı savaşa durdurmaya zorlayacak yaptırımları delmemeli. Çinli mevkidaşlarımıza şunu açıkça söyledik, herhangi bir askeri yardım ve yaptırımları delmek ciddi problemler doğuracaktır. Dikkatli bir şekilde izliyoruz çünkü Çin halen Rus söylemlerini BM'de ve diğer platformlarda yaymaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Blinken, ateşkes durumunda oluşabilecek "tuzaklara" karşı da dikkatli olmak gerektiğini belirterek, "Putin, ateşkese işler onun için kötüye gittiği için karar verebilir." dedi.

Bu durumun sorunu donduracağı ve Rusya'nın Ukrayna topraklarında geldiği yerde duracağı şeklinde yorumlanacağına dikkati çeken Blinken, "Putin bu zamanı tekrar silahlanmak, dinlenmek ve yeniden saldırmak için kullanacaktır. Bu yüzden dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.