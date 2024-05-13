ABD’den Microsoft’a şok ceza!

Microsoft’a ABD’de açılan dava sonuçlandı. 2018 yılından beri süregelen patent davası bugün karara bağlandı. ABD patent haklarının ihlali nedeniyle Microsoft’a rekor niteliğinde para cezası verdi. İşte Microsoft için belirlenen ceza tutarı ve davanın nedeni…

Microsoft patent ihlali için 242 milyon Dolar para cezası ödeyecek!

IPA Technologies 2018 yılında Microsoft’a patent haklarının ihlali nedeniyle dava açmıştı. IPA’nın bilgisayar iletişim yazılımında kullanılan ses tanıma teknolojisini ihlal ederek Cortana sesli asistanına aktardığı iddia edilen Microsoft, anlaşılan o ki davada haksız görüldü. Patent haklarının ihlal eden Microsoft, 242 milyon Dolar ceza ödeyecek.

Söz konusu patenti Apple‘ın 2010 yılında satın aldığı Siri Company’den satın alan Wi-LAN yan kuruluşu IPA Technologies, o tarihten beri patentin haklarını bünyesinde taşıyor. Microsoft Cortana sesli asistan için bu teknolojiyi kullandığı iddia edilen Microsoft, karara göre bu ihlal nedeniyle 242 milyon Dolar para cezası ödeyecek.

Herhangi bir ihlalde bulunmadıklarını, patentin ise geçersiz olduğunu iddia eden Microsoft, şimdilik ceza kararına itiraz etmedi. Ancak çok yakında gerekli itiraz başvurularının ilgili mahkemelere yapılacağı bildirildi. Davanın diğer tarafı Wi-LAN ve IPA’dan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıllarda Amazon ve Google’a da dava açan IPA, gerçekten haklarını korumaya çalışıyor olabilir. Ancak 2021 yılında kendisini başarıyla savunan Amazon, IPA’nın iddialarını haksız çıkarmıştı. Google’ın ise davası hala sürüyor. (ShiftDelete.Net)

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