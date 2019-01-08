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ABD'den Maduro'ya yeni yaptırım!

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'ya uyguladığı yeni yaptırımları açıkladı. Açıklamada, Venezuelalı 7 kişi ve 23 kuruma yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.

08 Ocak 2019 Salı 19:39
ABD'den Maduro'ya yeni yaptırım!

ABD, Venezuelalı 7 kişi ve 23 kurumu yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela’ya yeni yaptırımlarını açıkladı. Açıklamada, Venezuelalı 7 kişi ve Globovision televizyon kanalı da dahil olmak üzere 23 kurumun yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Maduro'ya karşı Ulusal Meclis'i destekliyor

ABD, Venezuela'da muhaliflerin kontrolündeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yasa dışı ilan eden Ulusal Meclis’i destekliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:39
  1. ABD
  2. Venezuela

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