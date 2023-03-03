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Dünya ABD'den Libya'ya destek
Dünya

ABD'den Libya'ya destek

ABD, Libya'daki tarafların ülkedeki askeri kurumları birleştirme çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 03:05:00 -
ABD'den Libya'ya destek

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley'in ev sahipliğinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Afrika Savunma Şefleri Sempozyumu'nda, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin sözde Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri'nin görüşmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin, Haddad ve Nazuri'nin orduyu birleştirme konusundaki taahhüdünü takdirle karşıladığı belirtildi.

Haddad ve Nazuri, 11 Aralık 2021'de Sirte kentinde gerçekleştirdikleri ilk görüşmelerinde, Libya'daki siyasi krizin çözümü için askeri kurumların birleşmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizmişti.

Libya resmi haber ajansı LANA'nın haberine göre, Haddad ve Nazuri, geçen yıl orduyu birleştirme konusunun ele alındığı iki görüşme daha yapmıştı.

5+5 Ortak Askeri Komite

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komitede, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.
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İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran Komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

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