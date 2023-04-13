ABD'den Kuzey Kore'ye kınama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "ABD, Kuzey Kore'yi uzun menzilli balistik füze denemesi nedeniyle şiddetle kınıyor." ifadesine yer verdi.

Başkan Joe Biden'ın ve ulusal güvenlik ekibinin, müttefikler ve ortaklarla yakın koordinasyon halinde durumu değerlendirdiğini belirten Watson, Kuzey Kore'nin füze fırlatma denemesinin BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının "küstahça ihlali" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Watson, söz konusu denemenin gerilimi gereksiz yere yükseltip, bölgedeki güvenliği istikrarsızlaştırma riskini artıracağına işaret ederek, "Bu eylem, Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahlarına ve balistik füze programlarına, halkının refahından daha çok öncelik vermeye devam ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Tüm ülkeleri bu ihlalleri kınamaya ve Kuzey Kore'yi müzakereler için masaya oturmaya çağırdıklarını belirten Watson, bu kapsamda diplomasi kapısının açık olduğunu kaydetti.

Watson, Pyonyang'ı, istikrarsızlaştırıcı eylemlerine derhal son verme ve diplomatik angajmanı tercih etmeye çağırarak, ABD'nin kendi ve müttefikleri Güney Kore ile Japonya'nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacağının altını çizdi.

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