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ABD'den kritik Irak görüşmesi!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile kritik bir görüşme yaptı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 18:49
ABD'den kritik Irak görüşmesi!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Bağdat’ta bir araya geldi.

Irak’ın başkenti Bağdat’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pompeo ile Salih'in görüşmesinde, bölgedeki siyasi ve güvenlik ve terörle mücadele konusundaki işbirliğini konuların ele aldığı belirtildi.

'Terörizmin sona erdirilmesi için...'

Pompeo görüşmede, ABD’nin Irak’ı siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında önemli ve stratejik bir ortak olarak gördüğünün altını çizdi. Pompeo, Irak'ın yeniden inşası için, özellikle terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere, yatırım ve katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Salih ise, terörizmin sona erdirilmesi için bölgesel ve uluslararası iş birliğinin artırılması gereğini vurguladı

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 18:49
  1. ABD
  2. Irak
  3. Pompeo

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