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ABD’den kirli yardım

Washington yönetimi, devirmeye çalıştığı Maduro’ya karşı yeni adımlar atıyor. Venezuela’daki muhalefeti fitneyle kışkırtan ABD, ‘geçici başkan’ olarak atadığı kuklası Guaido’ya desteğin artması için 20 milyon dolar yardım gönderiyor. ABD ayrıca Venezuela petrolünün gelirinin kuklacılarına gitmesi için de yeni plan hazırlıyor.

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:23
ABD’den kirli yardım

Venezuela’nın seçilmiş resmi Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmek isteyen Amerika, üç gündür süren eylemlerde istediği ivmeyi yakalayamayınca yeni adımlar atmaya başladı. Venezuela’da muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı olan ve ABD’nin talimatıyla kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden Juan Guaido’ya desteğin artmasını hedefleyen Washington, yıllardır ekonomik ambargo uyguladığı Venezuela’ya şimdi 20 milyon dolar gönderiyor.

ABD’li yetkililere göre “çakma başkan” Guaido’nun ülkesine insani yardım taleb etmesiyle ABD hükümeti, 20 milyon dolardan fazla yardım yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Pompeo yardımı açıkladı

Guaido’dan gelen acil yardım talebine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo olumlu cevap verdi. Amerikan Devletleri Örgütünde konuşan Pompeo, “Venezuela halkına insani yardım ulaştırmaya hazırız. Bugün ABD’nin Venezuela halkına 20 milyon dolardan daha fazla insani yardım yapmaya hazır olduğunu duyuruyorum. Bu fonlar, ülkelerindeki siyasi ve ekonomik krizin etkileri ile şiddetli gıda ve tıbbi malzeme yokluğuna katlanmak zorunda kalan insanlara yardım amaçlıdır” diyerek Guaido’nun arkasında olduklarını belirtti.

Bu arada ABD’nin, Venezuela’nın petrol gelirlerinin Maduro yönetimi yerine “Çakma başkan” Guaido’ya gitmesi için tartışmalı başka bir adım daha atacağı ileri sürüldü.

Amerikan basınına konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, Venezuela’nın petrol gelirlerinin Guaido’ya gitmesi için yollar arandığını belirtti.

Bolton alenen söyledi

Amerikan basınında, böyle bir adımın Guaido’nun elini güçlendirirken, son günlerde ekonomik zorluklarla mücadele eden Maduro hükümetini nakit sıkıntısına sürükleyeceği kaydedildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da “Bugün odaklandığımız şey, gayrimeşru Maduro rejiminin gelir kaynaklarıyla olan bağlantısını kesmektir” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:23
  1. Venezuela
  2. Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Amerika
  4. Juan Guaido
  5. Ulusal Meclisin Başkanı
  6. ABD
  7. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  8. Amerikan Devletleri Örgütü
  9. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  10. Maduro rejimi

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