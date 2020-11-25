ABD'den kiraladılar! Kritik bölgede konuşlandırıldı
Hindistan'ın, ABD'den iki adet MQ-9B SeaGuardian insansız hava aracı (İHA) kiraladığı bildirildi.
Hindistan, iki adet MQ-9B SeaGuardian İHA'yı ABD'den bir yıllığına kiraladı. İstihbarat, gözetleme ve keşif yeteneklerini artırması planlanan İHA'ların, Hint Okyanusu Bölgesi'nde konuşlandırılacağı belirtildi.
Yetkililer, bahse konu İHA'ların Kasım ayı başlarında Hindistan'a getirildiğini ve donanmanın kira anlaşmasını kamuoyuna açıklamamasına rağmen geçen hafta aktif görev üstlenmeye başladıklarını bildirdi.
Çin Donanmasının, Güney Çin Denizi'ndeki aktivitelerini takip etmeyi amaçlayan Hindistan, Hint Okyanusu'nda geniş bir alanı izleyebilecek donanıma sahip olmayı planlıyor.
Hindistan, son dönemde, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve Çin ile bir sınır anlaşmazlığının yaşandığı Ladakh bölgesinde de aldığı önlemleri genişletiyor.
Kaynak: star.com.tr