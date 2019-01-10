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ABD'den kafa karıştıran Suriye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin kafa karıştıran açıklamalarda bulundu.

10 Ocak 2019 Perşembe 17:39
ABD'den kafa karıştıran Suriye açıklaması

Mısır'da çeşitli temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo burada Suriye konusuna değindi.

Pompeo, 'Donald Trump, Suriye'de yeniden askeri alanda etkinlik kurmayı düşünüyor ama umarım buna gerek kalmaz' şeklinde kafa karıştıran açıklamalar yaptı.

Ortadoğu'daki ABD varlığına da değinen Mike Pompeo, 'ABD Ortadoğu'da her zaman özgürleştirici bir güç olmuştur, asla işgalci olmamıştır.' dedi.

Pompeo, ABD' nin askeri müdahalede bulunduğu yerlerden geri çekildiğinde ise her zaman kaosun ortaya çıktığını savundu.

'Son İran askerine kadar mücadele etmeliyiz'

İran'la ilgili olarak da konuşan Pompeo, 'İran'a karşı birlik olmalıyız dedi. Müttefiklerimizle beraber çalışarak diplomasi yoluyla en son İran askerine kadar onları Suriye'den çıkarmalıyız' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:39
  1. ABD
  2. Mike Pompeo
  3. Suriye

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