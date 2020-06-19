ABD’den Japonya’nın askıya alınacağını duyurduğu savunma projesi ile ilgili açıklama

Japonya’nın ABD yapımı Aegis Ashore füze savunma sistemini ülkeye konuşlandırma planını askıya alma kararı ile ilgili konuşan ABD Hint-Pasifik güvenlik işlerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Vekili David Helvey, Japon hükümetinin uygun maliyetli bir alternatif belirlemek için programın bazı teknik yönlerini gözden geçirdiğini belirterek, görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Japonya’nın Kuzey Kore’nin nükleer füze tehdidine karşı ülkeye konuşlandıracağı ABD üretimi Aegis Ashore füze sisteminin kurulum sürecini askıya alacağını açıklamasının ardından ABD kanadından konuyla ilgili açıklama geldi. ABD’nin Hint-Pasifik güvenlik işlerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Vekili David Helvey, Washington’un Tokyo’nun Aegis Ashore füze savunma sisteminin planlanan kurulumundan vazgeçmediğini anladığını ifade etti. Japon hükümetinin uygun maliyetli bir alternatif belirlemek için programın bazı teknik yönlerini gözden geçirdiğini belirten Helvey, sürece ilişkin mutabakat sağlamak üzere iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Helvey, söz konusu savunma sisteminin ABD-Japonya ilişkilerine ve Japonya’nın güvenliğine birçok avantaj sağlayacağını söyledi.

Japonya’dan sürpriz karar

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, bu hafta başında daha önce Kuzey Kore’nin nükleer füze tehdidine karşı ülkeye konuşlandırılacağı duyurulan ABD üretimi Aegis Ashore füze sisteminin kurulum sürecinin askıya alınacağını açıklamış, kararın gerekçesi olarak ise finansal ve teknik zorlukları göstermişti.