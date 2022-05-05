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Dünya ABD'den İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik sigortası
Dünya

ABD'den İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik sigortası

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç'in olası bir NATO üyeliği için ABD'nin kendilerine güvenlik sigortası sözü verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 00:34:00 -
ABD'den İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik sigortası

ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve bir dizi senatörle görüşen Linde, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

ABD'nin olası bir NATO başvurusu durumunda İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik sigortası garantisi verdiğini aktaran Linde, "Finlandiya ve İsveç'in olası bir NATO üyeliği başvurusunda Kuzey Kutbu ve Baltık Denizi bölgesinde olumlu bir güvenlik politikası durumunun olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle ABD, ülkemize ve Finlandiya'ya farklı türde güvenlik sigortası sağlamaya hazır. Tam ayrıntılara giremeyeceğim." dedi.

Linde, ABD'nin vereceği güvenlik sigortası hakkında ise "Rusya'nın İsveç'e olası bir tehdidinde ABD'nin İsveç'e güvenlik sağlayacağı ve yardım edeceği anlamına geliyor. Mesela ittifaksız bir ülke olan Ukrayna'da güvenlik sigortası devreye girmedi ve farklı destekler verildi. Bizim durumumuz Ukrayna ile kıyaslanmaz ama olası bir NATO üyeliği başvurusunda ABD güvenlik sigortası devreye girecek.'' ifadelerini kullandı.

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