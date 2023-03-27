  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den İsrail iddiasına yalanlama
Dünya

ABD'den İsrail iddiasına yalanlama

Yeniakit Publisher
2023-03-27 23:15:00 -
ABD'den İsrail iddiasına yalanlama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun İsrail'deki protestolarının ABD tarafından fonlandığı iddiasını kabul etmedi.

Günlük basın toplantısında Patel, İsrail liderinin oğlu Yair Netanyahu’nun sosyal medya hesabından bir makaleyi paylaşarak, "İsrail'deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak." açıklamasına yanıt verdi.

Patel, “Bu suçlamalar tamamen ve açık bir şekilde yanlış. Nitelikli Yönetim Hareketi (Movement of Quality Government) bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur ve önceki yönetim tarafından başlatılan bir program kapsamında Dışlişleri Bakanlığından oldukça mütevazi bir fon almıştır ve en son aldığı fon İsrail seçimlerinden çok önce Eylül 2020’de verilmiş. Bu yardım Kudüs’teki okulların eğitim programlarına destek vermek üzere sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Patel, diğer taraftan İsrail'de ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesinin ertelenmesini "memnuniyetle" karşıladıklarını belirtti.

Patel, "Uzlaşı için ek zaman ve alan yaratma fırsatı sunan bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

İsrail'de tartışmalı yargı reformuna yönelik kitlesel protestolar sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkede devam eden protestolara yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuş ve ABD’yi suçlamıştı.

Breibart haber sitesinin, Nitelikli Yönetim Hareketi’nin ABD’den aldığı fona değinen haberini alıntılayan Yair Netanyahu, "İsrail'deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu hareketin de İsrail'deki kitlesel protestolara destek verdiği biliniyor.

Filistin yönetimi İsrail'e tepki gösterdi! Yeni yasa dışı planı: Konut yapımı için o mesajı dünyaya duyurdular!
Filistin yönetimi İsrail'e tepki gösterdi! Yeni yasa dışı planı: Konut yapımı için o mesajı dünyaya duyurdular!

Dünya

Filistin yönetimi İsrail'e tepki gösterdi! Yeni yasa dışı planı: Konut yapımı için o mesajı dünyaya duyurdular!

Savunma bakanının görevden alındığı İsrail'de sokaklar karıştı! Ordu kontrolü kaybetti
Savunma bakanının görevden alındığı İsrail'de sokaklar karıştı! Ordu kontrolü kaybetti

Dünya

Savunma bakanının görevden alındığı İsrail'de sokaklar karıştı! Ordu kontrolü kaybetti

İsrail'de bazı belediye başkanları açlık grevine başlıyor
İsrail'de bazı belediye başkanları açlık grevine başlıyor

Dünya

İsrail'de bazı belediye başkanları açlık grevine başlıyor

Terörist İsrail Polisi: Protestoların kontrolünü kaybettik
Terörist İsrail Polisi: Protestoların kontrolünü kaybettik

Dünya

Terörist İsrail Polisi: Protestoların kontrolünü kaybettik

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23