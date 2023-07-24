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Dünya ABD'den İsrail açıklaması: Talihsizlik
Dünya

ABD'den İsrail açıklaması: Talihsizlik

Yeniakit Publisher
2023-07-24 23:13:00 -
ABD'den İsrail açıklaması: Talihsizlik

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasını 'talihsizlik' olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Başkan Joe Biden’ın bir demokrasideki büyük değişikliklerin kalıcı olması için mümkün olan en geniş fikir birliğine sahip olunması gerektiğini dile getirdiğini kaydetti.

Açıklamada, “Bugünkü oylamanın mümkün olan en az çoğunlukla gerçekleşmesi talihsizlik.” ifadesine yer verildi.

Daha kapsamlı bir uzlaşma için görüşmelerin devam edeceğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, ABD’nin İsrailli liderlerin siyasi diyalog yoluyla daha geniş bir fikir birliği oluşturma çabalarını desteklemeye devam edeceği bildirildi.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.
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Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı bugün Mecliste kabul edilmişti.

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