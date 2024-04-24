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Dünya ABD'den İsrail açıklaması: Endişeliyiz
Dünya

ABD'den İsrail açıklaması: Endişeliyiz

Yeniakit Publisher
2024-04-24 00:38:00 -
ABD'den İsrail açıklaması: Endişeliyiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), destek olduğu İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik muhtemel kara saldırısı planından "hala endişeli" olduklarını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

"İsrail'in, Refah'a olası kara saldırısı öncesi sivilleri tahliye etme planını tamamladığı" şeklinde çıkan haberler hakkındaki bir soruya Ryder, ABD ile İsrail'in Refah konusunda görüşmelere devam ettiğini belirtti.

Ryder, "Planlarının neye benzediği açısından, çeşitli eylem planları konusunda hala bazı endişelerimiz var ve dolayısıyla sivil güvenliği ve insani yardımları nasıl dikkate alacaklarına ilişkin bu endişeleri tartışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD ile paylaşılan henüz detaylı, uygulanabilir ve güvenilir bir plan bulunmadığına işaret eden Ryder, "Bu noktada herhangi bir büyük kara operasyonunun başladığına dair bir belirti yok." ifadesini kullandı.

Ryder, AA muhabirinin, "ABD Dışişleri Bakanlığının yıllık insan hakları raporunda İsrail ordusunun ihlaller yaptığına yönelik değerlendirmesi üzerine Pentagon'un İsrail'e karşı silah yardımında sınırlama yapıp yapmayacağına" ilişkin sorusuna karşılık, Gazze'de sivillerin güvenliği ve insani yardımların ulaştırılması konusunu her görüşmede dile getirdiklerini ve gündeme getirmeye devam edeceklerini söylemekle yetindi.
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