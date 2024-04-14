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Dünya ABD'den İsrail açıklaması: Desteğimiz sarsılmaz
Dünya

ABD'den İsrail açıklaması: Desteğimiz sarsılmaz

Yeniakit Publisher
2024-04-14 00:16:00 -
ABD'den İsrail açıklaması: Desteğimiz sarsılmaz

Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e başlattığı hava saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, İsrail'e desteklerinin "sarsılmaz" olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Watson, açıklamasında, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduklarını vurguladı.

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