ABD'den İran'a Ukrayna suçlaması: Doğrudan savaşa müdahil
Beyaz Saray, İranlı askeri personelin Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiğini belirterek, İran'ın doğrudan savaşa dahil olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği (AB) bugün Rusya'ya İHA tedariki yapan İran'a karşı yeni yaptırımlar konusunda anlaşmaya vardı. Üç kişinin ve İHA teslimatlarından sorumlu bir kuruluşun varlıklarını dondurmaya karar vermişti.
ABD'den büyük suçlama
Beyaz Saray, İranlı askeri personelin Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiğini belirterek "İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil." açıklamasını yaptı.
Gündem
Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan ülkeye İran'dan teklif! Tahran yönetiminin amacı deşifre oldu
Kültür - Sanat
Türkiye’den dev keşif! Tarihi konakta heyecanlandıran tam 250 yıllık su kuyusu bulundu