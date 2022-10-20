  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den İran'a Ukrayna suçlaması: Doğrudan savaşa müdahil
Dünya

ABD'den İran'a Ukrayna suçlaması: Doğrudan savaşa müdahil

Beyaz Saray, İranlı askeri personelin Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiğini belirterek, İran'ın doğrudan savaşa dahil olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 21:35:00 -
ABD'den İran'a Ukrayna suçlaması: Doğrudan savaşa müdahil

Avrupa Birliği (AB) bugün Rusya'ya İHA tedariki yapan İran'a karşı yeni yaptırımlar konusunda anlaşmaya vardı. Üç kişinin ve İHA teslimatlarından sorumlu bir kuruluşun varlıklarını dondurmaya karar vermişti.

ABD'den büyük suçlama

Beyaz Saray, İranlı askeri personelin Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiğini belirterek "İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil." açıklamasını yaptı.

O sapığa büyük şok! İranlı hadsiz, karalar bağlayacak
O sapığa büyük şok! İranlı hadsiz, karalar bağlayacak

Gündem

O sapığa büyük şok! İranlı hadsiz, karalar bağlayacak

TOGG mu, Mercedes mi? Yerlide hayran bıraktıran veriler
TOGG mu, Mercedes mi? Yerlide hayran bıraktıran veriler

Otomotiv

TOGG mu, Mercedes mi? Yerlide hayran bıraktıran veriler

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan ülkeye İran'dan teklif! Tahran yönetiminin amacı deşifre oldu
Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan ülkeye İran'dan teklif! Tahran yönetiminin amacı deşifre oldu

Gündem

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan ülkeye İran'dan teklif! Tahran yönetiminin amacı deşifre oldu

HDP’ye dümen kıran Sevilay Yılman, 7 yıl sonra gerçeği gördü: Mükemmel ötesi!
HDP’ye dümen kıran Sevilay Yılman, 7 yıl sonra gerçeği gördü: Mükemmel ötesi!

Medya

HDP’ye dümen kıran Sevilay Yılman, 7 yıl sonra gerçeği gördü: Mükemmel ötesi!

İran'dan İngiltere'ye
İran'dan İngiltere'ye "yaptırım" cevabı

Dünya

İran'dan İngiltere'ye "yaptırım" cevabı

ASELSAN'dan gururlandıran başarı! Tam 17,7 milyar TL
ASELSAN'dan gururlandıran başarı! Tam 17,7 milyar TL

Ekonomi

ASELSAN'dan gururlandıran başarı! Tam 17,7 milyar TL

Türkiye’den dev keşif! Tarihi konakta heyecanlandıran tam 250 yıllık su kuyusu bulundu
Türkiye’den dev keşif! Tarihi konakta heyecanlandıran tam 250 yıllık su kuyusu bulundu

Kültür - Sanat

Türkiye’den dev keşif! Tarihi konakta heyecanlandıran tam 250 yıllık su kuyusu bulundu

İran'dan Esra Penahi açıklaması
İran'dan Esra Penahi açıklaması

Dünya

İran'dan Esra Penahi açıklaması

AB'den İran'a 'Rusya' yaptırımı! İnsansız hava aracı tedarik krizi
AB'den İran'a 'Rusya' yaptırımı! İnsansız hava aracı tedarik krizi

Dünya

AB'den İran'a 'Rusya' yaptırımı! İnsansız hava aracı tedarik krizi

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması: Buna karşıyız
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması: Buna karşıyız

Dünya

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması: Buna karşıyız

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı: 22 ülke İHA için sıraya girdi
İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı: 22 ülke İHA için sıraya girdi

Dünya

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı: 22 ülke İHA için sıraya girdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23