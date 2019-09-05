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ABD'den İran tankerinin kaptanına milyonlarca dolarlık iş birliği teklifi

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Cebelitarık'ta 1,5 ay alıkonulduktan sonra serbest bırakılan İran'a ait petrol tankerinin kaptanına, tankeri ABD'nin ele geçirebileceği bir ülkeye yönlendirmesi karşılığında milyonlarca dolar teklif etti

05 Eylül 2019 Perşembe 11:09
ABD'den İran tankerinin kaptanına milyonlarca dolarlık iş birliği teklifi

ANKARA (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığının, İran'ın petrol tankerini alıkoyabilmek için kaptana milyonlarca dolar para teklif ettiği ortaya çıktı.

Financial Times'ın haberine göre, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Cebelitarık'ta 1,5 ay alıkonulduktan sonra serbest bırakılan İran'a ait "Adrian Darya 1" adlı petrol tankerinin Hindistan vatandaşı kaptanı Akhilesh Kumar'a birkaç e-posta göndererek, tankerin ABD’nin ele geçirebileceği bir ülkeye yönlendirilmesi karşılığında milyonlarca dolar teklif etti.

Hook, 26 Ağustos'ta tankerin kaptanı Kumar'a gönderdiği ilk e-postada, "Size iyi haberlerim var." diyerek, teklifini sundu.

Kaptandan cevap alamayan Hook, ikinci e-postada Kumar'ı tehdit ederek, "Bu parayla istediğiniz gibi bir hayat sürebilir ve yaşlılıkta rahat edebilirsiniz. Bu kolay yolu seçmezseniz hayat sizin için çok daha zor olur." ifadelerini kullandı.

Tankerin kaptanı Kumar'ın ise Hook'un teklifine cevap vermediği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da kaptana para teklif edildiğine ilişkin haberi doğruladı.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini bir buçuk ay alıkoymuştu. İran, 15 Ağustos'ta ABD'nin itirazlarına rağmen serbest bırakılan tankere kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.

ABD'de bir mahkeme, serbest kalmasının ardından tankere ve içindeki petrole el koyma kararı çıkarmıştı. İran ise tankerdeki 2,1 milyon varil ham petrolün ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldığını açıklamıştı.

İranlı yetkililer, serbest bırakıldığı günden bu yana ABD'nin baskıları nedeniyle yanaşacak liman bulamayan Adrian Darya-1, iki gün önce Suriye açıklarındayken Otomatik Tanımlama Sistemi'ni kapatmıştı. İranlı yetkililer, tankerin nereye gideceğini açıklamadı.

İran'a ait petrol tankeri Adrian Darya 1 ve tankerin kaptanı Kumar, geçen hafta ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından İran Devrim Muhafızları Ordusuna hizmet ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alınmıştı.



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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:09
  1. ABD
  2. Adrian Darya 1
  3. iran

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