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Dünya ABD'den Irak'a 'kızgınız' açıklaması
Dünya

ABD'den Irak'a 'kızgınız' açıklaması

Irak'ta aktivisteler düzenlenen suikastlar ve göstericilere uygulanan şiddet nedeniyle açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, tüm bunlar nedeniyle "kızgın" olduklarını açıkldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 01:34:00 -
ABD'den Irak'a 'kızgınız' açıklaması

Irak'ın Basra ve Bağdat kentlerinde sivil toplum aktivistlerine yönelik suikastlar ve protestoculara karşı uygulanan şiddet hakkında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "kızgınız!" diyerek tepki gösterdi.

Irak halkının barışçıl bir şekilde toplanma ve kendilerini ifade etme haklarını desteklediklerini belirten Ortagus, Irak hükümetini suikastler ve şiddetler hakkında harekete geçmeye davet etti.

Irak hükümeti bilgilendirme yapmadı

Bağdat'ta gösteri düzenleyenlere suikastler yapıldığı belirtilirken, Irak hükümeti olup bitenler hakkında bilgi vermiyor.

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