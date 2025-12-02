  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD'den indirimi kaptılar! Otomobil tarifesi yüzde 15'e inecek

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Güney Kore’nin stratejik yatırım yasasını devreye almasının ardından otomobil tarifelerinin 1 Kasım itibarıyla yüzde 15’e düşürüleceğini açıkladı. Uçak parçalarına uygulanan tarifeler de kaldırılacak.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Güney Kore'den ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 15'e indirileceğini duyurdu.

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ticaret Bakanı Lutnick'in ABD ile Güney Kore arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamasını paylaştı.

Lutnick, yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin stratejik yatırım yasasını parlamentoda resmen yürürlüğe koymak için harekete geçtiğini belirtti.

Bu önemli adımın, ABD sanayisinin ve işçilerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ile yaptığı ticaret anlaşmasının tam faydasını görmesini sağlayacağını kaydeden Lutnick, "Buna karşılık olarak ABD, anlaşma kapsamında otomobil tarifelerinin 1 Kasım itibarıyla yüzde 15'e indirilmesi dahil olmak üzere belirli tarifeleri düşürecek." ifadelerini kullandı.

Lutnick, uçak parçalarına yönelik tarifeleri de kaldıracaklarını ve Güney Kore'nin karşılıklı tarife oranını Japonya ve Avrupa Birliği (AB) ile eşleştirileceğini ifade etti.

